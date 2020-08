L'étude sur la co-construction

Sujet de l'étude

Des discours aux pratiques, qu’en est-il vraiment ?

Au-delà de l’affirmation de vouloir mieux associer les citoyens et corps intermédiaires à la décision publique, quels acteurs et organisations participent effectivement et à quelles conditions à l’élaboration et au suivi des politiques qui les concernent ?

Lundi 11 mars à 10h un temps d'autoformation dans les locaux du CAC sur l'étude, réalisée collectivement autour de L. Fraisse et dont la restitution officielle a été faite en novembre dernier ( Voir ICI ).: Depuis quelques années, décideurs politiques, élus locaux, responsables associatifs et de l’ESS, revendiquent et expérimentent la co-construction des politiques publiques dans les territoires. Cet intérêt a trouvé une traduction dans plusieurs textes législatifs depuis le milieu des années 2010.Quant aux finalités de la co-construction, elles oscillent entre l’amélioration de la légitimité de tel plan d’actions ou l’efficacité de tel dispositif à une volonté de démocratisation et de transformation des relations entre gouvernés et gouvernants.