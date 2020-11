Particularité architecturale de ce projet, une fenêtre d'angle autoportante trouve place à l'étage dans l'angle sud-est de la villa.La fenêtre d'angle de la salle de bain à l'étage participe au caractère contemporain du projet. La baignoire sera positionnée sous cette fenêtre spécifique (qui est la réunion de 2 fenêtres). La charpente spécifique de l'étage (longue portée avec partie sous rampant) fait appel aux toutes nouvelles poutres en W, jusqu'à la cheminée bois Les extrémités des poutres reposent sur une lisse basse scellée dans le haut du mur, conformément aux règles de pose en vigueur.Début de la phase de second oeuvre (qui est facilité car les murs sont déjà isolés).Les menuiseries ont été posées.Le placo des différents plafonds débute également avec la mise en place de l'isolation.La maison avance, et sur ces vues, on peut apprécier le respect de la conception artistique du projet.La première couche tramée de l'enduit PRB est passée. Cette première couche "armée" permet de renforcer le support pour l'enduit de façade final sur l'isolation par l'extérieur.